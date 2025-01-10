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10 января, 23:13

Дркушич: «В Сербии о работе Станковича в «Спартаке» говорят только хорошее»

Алина Савинова
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Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич рассказал, как в Сербии оценивают успехи Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Знаю, что «Спартак» выдал отличный отрезок, победив перед перерывом в пяти или шести матчах подряд. В Сербии говорят, что Деян проделывает отличную работу со «Спартаком». Но он был хорошим тренером и в «Црвене Звезде», и в «Ференцвароше», и в «Сампдории». Так что о Станковиче говорят только хорошее», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

Станкович стал главным тренером «Спартака» в мае 2024 года. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 матчей. На счету московской команды 37 очков.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ваня Дркушич
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