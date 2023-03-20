Защитник ЦСКА Агапов ответил на вопрос о своем здоровье

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Футболист ЦСКА Илья Агапов не может назвать точную дату своего возвращения на футбольное поле, но ожидает, что это случится после международной паузы, которая продлится до апреля.
«Со здоровьем все нормально — тренируюсь в общей группе. Стоит ли ждать меня на матчах после паузы на сборные? Возможно», — приводит слова Агапова «Чемпионат».
Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» в январе нынешнего года. Футболист еще ни разу не играл за армейцев, 22-летний россиянин восстанавливается от травмы, которую получил на первых сборах с красно-синими.