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Сегодня, 20:47

Защитник ЦСКА Агапов ответил на вопрос о своем здоровье

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист ЦСКА Илья Агапов не может назвать точную дату своего возвращения на футбольное поле, но ожидает, что это случится после международной паузы, которая продлится до апреля.

«Со здоровьем все нормально — тренируюсь в общей группе. Стоит ли ждать меня на матчах после паузы на сборные? Возможно», — приводит слова Агапова «Чемпионат».

Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» в январе нынешнего года. Футболист еще ни разу не играл за армейцев, 22-летний россиянин восстанавливается от травмы, которую получил на первых сборах с красно-синими.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5038575-zaschitnik-cska-agapov-otvetil-na-vopros-o-svoyom-zdorove.html
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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