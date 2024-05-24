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Защитник ЦСКА Агапов — об уходе Набабкина: «Грустно. Хотелось, чтобы он еще остался»

Защитник ЦСКА Агапов заявил, что расстроен из-за ухода Набабкина
Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Илья Агапов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение армейцев не продлевать контракт с Кириллом Набабкиным. Контракт футболиста истекает летом 2024 года.

«Грустно, что Набабкин уходит из ЦСКА. Хотелось, чтобы он еще остался. Все узнали, что он покидает ЦСКА, из официальных источников, до этого не было какого-то объявления или общего собрания команды», — сказал Агапов «СЭ».

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Вместе с московской командой он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за армейцев защитник провел 321 матч, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.

Кирилл Набабкин
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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