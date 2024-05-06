Агапов о «Рубине»: «У них очень хороший форвард Даку, от него стоит ждать наибольшей опасности»

Защитник ЦСКА Илья Агапов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ с «Рубином».

Игра между командами состоится 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Команда боевая, с рослыми игроками, прекрасно играет на стандартах. У них очень хороший форвард Даку, он мне больше всех нравится, от него стоит ждать наибольшей опасности» , — приводит слова Агапова официальный сайт армейского клуба.

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» идет 9-м (37).