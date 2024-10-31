Дивеев о возможном переезде в Европу: «Ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а хочется»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Много слухов о твоем возможном отъезде в Европу. Что до тебя долетало?

— Ни-че-го. Абсолютно ничего не знаю об этом. Общались с агентом, он сказал: «Твоя работа играть в футбол, а моя — найти варианты». Агент понимает мои требования, предпочтения по чемпионату, команды. Называть эти требования не буду. Кто из команд интересуется — мне знать не надо. У меня есть задача работать в ЦСКА, приносить команде пользу. ­

— Алексей Миранчук недавно обратился к российским футболистам и сказал, что не нужно ждать, когда за вами придут гранды. Ты можешь представить себя в условном ПАОКе?

— Наверное, нет. Большинство футболистов сейчас хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Например, я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. А хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу. Работаем, ждем, смотрим.

В текущем сезоне защитник Игорь Дивеев занимает второе место в списке бомбардиров ЦСКА. На его счету 5 забитых мячей в 17 играх во всех турнирах.