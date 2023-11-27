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Сегодня, 19:43

Защитник ЦСКА Дивеев ответил на слова Медведева о «Зените», укротившем коней

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева о том, что его клуб «укротил коней».

Медведев произнес эту фразу после победы женской команды «Зенита» над ЦСКА (2:1) в заключительном туре чемпионата России. Благодаря этому клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом страны.

«Он болеет за «Зенит», пускай болеет. А мы болеем за наш клуб, за ЦСКА, мы всегда будем поддерживать команду, в какой бы ситуации она ни была, будь это поражение или ничья. Все равно надо болеть и поддерживать все команды — женскую, хоккейную, нас», — приводит РИА Новости слова Дивеева.

До этого Медведев, который совмещает работу в «Зените» с должностью председателя совета директоров СКА, заявил после победы хоккейной команды над «Спартаком» (3:2), что петербуржский клуб «оставил страну без мяса».

Источник: РИА Новости
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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