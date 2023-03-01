0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:06

Дивеев: «Почему «Зенит» выигрывает четыре года подряд — вопрос, и непонятно, кому его адресовать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о «Зените», который претендует на пятый чемпионский титул подряд.

«Не знаю, нормально ли, что они идут на пятое чемпионство подряд, но отнять у них титул реально. Почему они выигрывают четыре года подряд — это вопрос, но кому его адресовать ? непонятно. Повторюсь, против «Зенита» не надо садиться, не надо обороняться, бояться. Нельзя зажиматься, надо получать кайф от футбола даже против них», — приводит «Чемпионат» слова Дивеева.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка. ЦСКА с 29 очками идет на пятой строчке.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5015323-diveev-neponyatno-komu-adresovat-vopros-pochemu-zenit-vyigryvaet-chetyre-pl-podryad.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Защитник «Ростова» Прохин: «Гегемония «Зенита» — плюс для российского футбола»
Защитник ЦСКА Дивеев: «Я еще ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня»
Канчельскис: «Дивееву могут сделать предложение «Ювентус», «Милан» или «Наполи»
Генеральный директор «Химок» Оленев отреагировали на возможный переход Зе Луиша в клуб
В «Крыльях Советов» рассказали, почему не отпустили Коваленко в «Сочи» сразу после трансфера
Свищев считает, что мнение Дзюбы интересно миллионам людей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Дивееву могут сделать предложение «Ювентус», «Милан» или «Наполи»

Президент «Оренбурга» Еремякин: «По Гойковичу никаких предложений нет. У Ренато действующий контракт»