3 ноября, 13:47

Дивеев о попытке похищения Мостового: «Я обалдел от новости»

Анастасия Пилипенко

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Я обалдел от новости, что Мостового пытались похитить, — цитирует Дивеева Sport24. — Мне интересно — что в голове у людей, которые это делают? По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно.

Мостовому не писал. Хочу увидеться в сборной и поговорить. Потому что по камерам — просто ужас! Как будто на улицу теперь нельзя выйти. Стало страшно за жизнь? Дураков у нас много. Нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию»

23 октября двое мужчин пытались похитить Мостового, затащив его в машину. Футболист сумел отбиться и убежать.

Андрей Мостовой.Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»
Sport24
