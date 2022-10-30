Дивеев: «Пока не знаю, вернусь ли в общую группу на зимних сборах»

Сегодня, 11:01
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, когда сможет вернуться к тренировкам в общей группе.
«Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Вернусь ли в общую группу на зимних сборах? Пока не знаю, честно. Трудно предсказать», — цитирует «РБ Спорт» Дивеева.
23-летний защитник в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости.
В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования