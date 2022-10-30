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Сегодня, 11:01

Дивеев: «Пока не знаю, вернусь ли в общую группу на зимних сборах»

Мария Гусева
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, когда сможет вернуться к тренировкам в общей группе.

«Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Вернусь ли в общую группу на зимних сборах? Пока не знаю, честно. Трудно предсказать», — цитирует «РБ Спорт» Дивеева.

23-летний защитник в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости.

В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-diveev-poka-ne-znayu-vernus-li-v-obshhuyu-gruppu-na-zimnih-sborah/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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