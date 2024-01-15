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Сегодня, 12:50

Дивеев — о первом дне сборов ЦСКА: «Китайцев видел»

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями от начала первого тренировочного сбора с командой, который проходит в Абу-Даби.

«Команда готова к сбору, ни у кого нет лишнего веса, готовимся к чемпионату. Рассказать что-то интересное для заголовков? Китайцев видел на сборах. Дружелюбные, хорошие ребята», — цитирует Дивеева пресс-служба клуба.

Зимой ЦСКА проведет три сбора. Первый состоится в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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