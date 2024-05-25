Защитник ЦСКА Дивеев — о травме голкипера Торопа: «Очень страшный момент»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как переживал за вратаря Владислава Торопа после того, как он серьезно травмировался в матче с «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5) в Кубке России.

«Можно сказать, я был в первых рядах. Если честно, стало страшно. У меня был похожий случай, когда я столкнулся с Якой Бийолом в 2019 году в игре с «Локомотивом». Я просто выключился и ничего не понимал.

Очень страшный момент, конечно. Хотел бы пожелать Славе скорейшего выздоровления и восстановления, чтобы он быстрее вернулся в строй! Мы все его ждем, поддерживаем и переживаем за его самочувствие», — заявил Дивеев пресс-службе.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.