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Сегодня, 13:22

Защитник ЦСКА Дивеев — о травме голкипера Торопа: «Очень страшный момент»

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как переживал за вратаря Владислава Торопа после того, как он серьезно травмировался в матче с «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5) в Кубке России.

«Можно сказать, я был в первых рядах. Если честно, стало страшно. У меня был похожий случай, когда я столкнулся с Якой Бийолом в 2019 году в игре с «Локомотивом». Я просто выключился и ничего не понимал.

Очень страшный момент, конечно. Хотел бы пожелать Славе скорейшего выздоровления и восстановления, чтобы он быстрее вернулся в строй! Мы все его ждем, поддерживаем и переживаем за его самочувствие», — заявил Дивеев пресс-службе.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/igor-diveev-obyazany-poradovat-nashikh-bolelshchikov-v-zaklyuchitelnom-matche-sezona/
Владислав Тороп
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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