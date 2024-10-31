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Сегодня, 11:15

Дивеев — о своих расходах в месяц: «На двоих от 150 до 300 тысяч»

Артем Бухаев
Корреспондент
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своих расходах в месяц.

— СМИ в последнее время часто спрашивают футболистов о деньгах. Сколько нужно тебе в месяц?

— Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза. Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев. «Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

В текущем сезоне защитник Игорь Дивеев занимает второе место в списке бомбардиров ЦСКА. На его счету 5 забитых мячей в 17 играх во всех турнирах.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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