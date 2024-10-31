Дивеев — о своих расходах в месяц: «На двоих от 150 до 300 тысяч»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своих расходах в месяц.

— СМИ в последнее время часто спрашивают футболистов о деньгах. Сколько нужно тебе в месяц?

— Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза. Я домашний человек, мне нравится, когда мы вместе с женой что-то готовим. Это весело.

В текущем сезоне защитник Игорь Дивеев занимает второе место в списке бомбардиров ЦСКА. На его счету 5 забитых мячей в 17 играх во всех турнирах.