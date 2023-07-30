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Сегодня, 19:07

Дивеев выбыл до конца года после операции на голеностопе

Иван Торопцев
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Врач ЦСКА Сергей Измайлов сообщил, что защитник Игорь Дивеев пропустит оставшиеся матчи армейцев в 2023 году.

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

«Игорь Дивеев вернулся в Россию после успешной операции в Германии. С понедельника он приступит к работе над своим восстановлением. Ожидаем его появления в команде на первом зимнем сборе», — сказал Измайлов в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале армейцев.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.

Источник: Telegram-канал ЦСКА
Игорь Дивеев
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