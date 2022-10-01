Защитник ЦСКА Фукс пропустит матч против «Химок». Бразилец получил травму на разминке перед игрой

1 октября, 16:25
Защитник ЦСКА Бруно Фукс из-за повреждения пропустит матч 11-го тура чемпионата России против «Химок».
Как сообщает пресс-служба армейцев, вместо Бруно Фукса, почувствовавшего болевые ощущения на разминке, в стартовом составе выйдет Георгий Щенников.
Отметим, что Фукс впервые в сезоне попал в основной состав команды на матч чемпионата России. В этом сезоне 23-летний бразилец провел только 1 матч в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования