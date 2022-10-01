Защитник ЦСКА Фукс пропустит матч против «Химок». Бразилец получил травму на разминке перед игрой

Защитник ЦСКА Бруно Фукс из-за повреждения пропустит матч 11-го тура чемпионата России против «Химок».

Как сообщает пресс-служба армейцев, вместо Бруно Фукса, почувствовавшего болевые ощущения на разминке, в стартовом составе выйдет Георгий Щенников.

Отметим, что Фукс впервые в сезоне попал в основной состав команды на матч чемпионата России. В этом сезоне 23-летний бразилец провел только 1 матч в РПЛ.