Защитник ЦСКА Гайич: «3 очка в матчах с «Зенитом» и «Химками» — одно и то же»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в комментарии для «СЭ» после матча 22-го тура РПЛ против «Химок» (3:0) назвал цель команды на оставшуюся часть сезона.

— Что думаете о «Химках»?

— Мы знали, как будет играть соперник. Мы контролировали игру на протяжении 90 минут, были моменты, забили голы.

— Насколько сложно было играть с «Химками»?

— Каждый матч — сложный. Не было никакой разницы. Три очка в матчах с «Зенитом» и с «Химками» — одно и то же. Нам удалось сделать это. Мы продолжаем играть.

— Отставание от «Спартака» — одно очко, на что вы рассчитываете: третье место, второе?

— Мы боремся за высокие места. Будет интересно, что получится в конце сезона.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком после 22 туров.