Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

24 ноября, 21:59

Гайич: «Акинфеев никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве.

«Мы очень уважаем нашего вратаря и легенду клуба. Считаю, Игорь отлично чувствует момент, когда нужно прикрикнуть на игроков, а когда раскрепостить их. Я бы сравнил Акинфеева со стеной. Он не просто отлично справляется с прямыми обязанностями, но и прекрасно начинает атаки, а также здорово управляет командой. Что же касается споров на поле — мы часто обсуждаем игровые моменты, но делаем это не во время матчей. Игорь же никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам», — цитирует RT Гайича.

В текущем сезоне 36-летний россиянин пропустил 18 мячей в 17 матчах чемпионата России, отыграв 5 встреч на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: RT
Игорь Акинфеев
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гайич рассказал, чего требует Федотов от игроков на протяжении полугода

Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча