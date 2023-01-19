Защитник ЦСКА Гайич получил повреждение перед началом товарищеского матча с «Оренбургом»

Сегодня, 16:05
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему защитник Милан Гайич был исключен из стартового состава на товарищеский матч против «Оренбурга».
«На предматчевой разминке Милан Гайич почувствовал небольшой дискомфорт в области мышц бедра. Профилактически сняли его с матча. Все хорошо, но мера профилактическая», — приводит слова Безуглова пресс-служба красно-синих.
В нынешнем сезоне 26-летний серб провел в РПЛ 17 матчей и отметился 1 голевой передачей.
Также из-за травмы товарищеский матч ЦСКА пропускает защитника Илья Агапов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования