Защитник ЦСКА Гайич вышел на второй тайм в футболке форварда Гайча

Сегодня, 15:30
Во втором тайме матча 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА защитник армейцев Милан Гайич играл в футболке одноклубника Адольфо Гайча.
Главный арбитр встречи Владислав Безбородов заметил это только на 55-й минуте и попросил футболиста переодеться. Гайич играет под 22-м номером, а Гайч — под 21-м.
Футболку нашли только через три минуты, после чего Гайич вернулся на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования