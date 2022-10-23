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Сегодня, 15:30

Защитник ЦСКА Гайич вышел на второй тайм в футболке форварда Гайча

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Милан Гайич.
Фото Скриншот трансляции

Во втором тайме матча 14-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА защитник армейцев Милан Гайич играл в футболке одноклубника Адольфо Гайча.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов заметил это только на 55-й минуте и попросил футболиста переодеться. Гайич играет под 22-м номером, а Гайч — под 21-м.

Футболку нашли только через три минуты, после чего Гайич вернулся на поле.

Милан Гайич и Владислав Безбородов. Фото Скриншот трансляции
Милан Гайич и Владислав Безбородов.
Скриншот трансляции
Милан Гайич. Фото Скриншот трансляции
Милан Гайич.
Скриншот трансляции
Милан Гайич. Фото Скриншот трансляции
Милан Гайич.
Скриншот трансляции

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Химки 0
1-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Адольфо Гайч
Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
4
0
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