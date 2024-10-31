Дивеев: «Замедление YouTube — это нездорово. Приходится мучиться с VPN, не нравится мне это»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем отношении к замедлению YouTube.

— Как часто пользуешься социальными сетями?

— Очень редко! Во-первых, включить VPN для меня — это большая проблема. Я иногда психую и все удаляю. Спрашиваю у жены, какой работает, она называет, я скачиваю — и ничего. Про себя думаю: «Ну и Бог с ним». В Rutube смотрю сериалы, какие-то шоу. Играю в Доту иногда, но редко.

— Как на тебе отразилась история с замедлением YouTube?

— Все это нездорово. Там много контента, которого нет в других сетях. Приходится мучиться с VPN. Не нравится мне это.

В текущем сезоне защитник Игорь Дивеев занимает второе место в списке бомбардиров ЦСКА. На его счету 5 забитых мячей в 17 играх во всех турнирах.