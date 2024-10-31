Дивеев: «Пьянич только пришел, а ощущение, что он с нами уже 2-3 года»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» рассказал об адаптации полузащитника Миралема Пьянича в команде.

— Как приняли Миралема Пьянича в команде?

— Отлично! Он только пришел, а ощущение, что он с нами уже 2-3 года. Как только Пьянич перешел, сразу же написал в чат, пожелал удачи на предстоящий матч. У всех была одна реакция: «Ого! Нормально!» А далее и в раздевалке, и на поле по нему стало видно, что у него большой опыт и высокий уровень мастерства. Его видение поля, его движение с мячом — это другой уровень.

— Интересовались ли у Пьянича про те слова об игре со сборной России?

— Нет. Роман Юрьевич (Бабаев) давал комментарий, все объяснил. Мы никак не обсуждали эту ситуацию, просто ждали Пьянича.

— Он легко влился в коллектив?

— Да, общается со всеми. Знает несколько языков, легко поддерживает диалог. Мы, например, можем у него что-то спросить через сербов. Внутри очень хороший контакт, никто не закрывается.

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. 34-летний игрок провел 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.