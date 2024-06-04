Дивеев — о шестом месте ЦСКА: «Странный сезон»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал итоговое место армейцев в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА финишировал на шестом месте в чемпионате России.

«Понятно, что мы должны быть в тройке. Мы много очков потеряли на последних минутах, очень много матчей сыграли вничью. Даже не знаю, почему такой сезон. Странный сезон. Ничего другого не могу сказать. Я еще когда был травмирован, выигрываем матч против «Факела», ни одного момента у наших ворот, на 90+1-й пропускаем. Подача — гол. Все, ты потерял два очка. Единственный плюс, что ни разу не проиграли «Зениту», — сказал Дивеев в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

3 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера команды Владимира Федотова, который возглавлял армейцев с 2022 года.