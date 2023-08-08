Агент Дивеева — о восстановлении после операции: «Курс реабилитации пока запланировал в Москве»

Агент Игоря Дивеева Олег Еремин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника ЦСКА после травмы.

«Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется», — сказал Еремин «СЭ».

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).