Дивеев: «Все боятся играть с «Зенитом» в Петербурге»

Дивеев считает, что все клубы РПЛ боятся играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о настрое команд РПЛ на матчи с «Зенитом».

«Все команды боятся играть с ними в Петербурге, это прям видно. То же «Торпедо»: они приехали и просто сели. Играйте вы в футбол с «Зенитом». Вот ты проиграл 0:1 или 0:3. Разница какая? [Все равно] ноль очков. Так бы у тебя может и моменты были бы.

То же самое с нами: первый тайм мы плохо сыграли — 1:0 проигрывали, а [вышли] на второй тайм мы вообще в другой футбол играем.

«Оренбург» с ними сыграл 0:8. Но они могли встать в обороне и 0:1 сыграть, а так они в футбол играли», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В этом сезоне РПЛ «Зенит» провел дома 8 матчей, одержал 7 побед и потерпел 1 поражение. Разница забитых и пропущенных составила 31:4.