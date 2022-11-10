Дивеев: «Все боятся играть с «Зенитом» в Петербурге»

10 ноября, 08:10
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о настрое команд РПЛ на матчи с «Зенитом».
«Все команды боятся играть с ними в Петербурге, это прям видно. То же «Торпедо»: они приехали и просто сели. Играйте вы в футбол с «Зенитом». Вот ты проиграл 0:1 или 0:3. Разница какая? [Все равно] ноль очков. Так бы у тебя может и моменты были бы.
То же самое с нами: первый тайм мы плохо сыграли — 1:0 проигрывали, а [вышли] на второй тайм мы вообще в другой футбол играем.
«Оренбург» с ними сыграл 0:8. Но они могли встать в обороне и 0:1 сыграть, а так они в футбол играли», — сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
В этом сезоне РПЛ «Зенит» провел дома 8 матчей, одержал 7 побед и потерпел 1 поражение. Разница забитых и пропущенных составила 31:4.
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