Дивеев: «Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» сравнил принципиальность игр против «Спартака» и «Зенита».

— Но ведь с «Зенитом» тоже в последних играх огонь.

— Такое есть, но мы теперь понимаем, что с ними не надо бояться играть. Да, у них хороший состав, квалифицированные футболисты, они усиливаются каждый год. Но мы уже несколько сезонов показываем, что можем против них играть, можем доминировать по игре. Это же интересно!

— Для тебя возможен переход из ЦСКА в «Зенит»?

— Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак». «Зенит» — это просто команда. Да, гегемон, сильная, но против питерцев просто боятся играть. Например, «Спартак» сыграл с ними на 0:0, хотя могли побеждать. Не считаю, что «Зенит» — команда, против которой невозможно играть.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.