Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Дивеев: «Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью «СЭ» сравнил принципиальность игр против «Спартака» и «Зенита».

— Но ведь с «Зенитом» тоже в последних играх огонь.

— Такое есть, но мы теперь понимаем, что с ними не надо бояться играть. Да, у них хороший состав, квалифицированные футболисты, они усиливаются каждый год. Но мы уже несколько сезонов показываем, что можем против них играть, можем доминировать по игре. Это же интересно!

— Для тебя возможен переход из ЦСКА в «Зенит»?

— Не считаю «Зенит» таким принципиальным соперником, как «Спартак». «Зенит» — это просто команда. Да, гегемон, сильная, но против питерцев просто боятся играть. Например, «Спартак» сыграл с ними на 0:0, хотя могли побеждать. Не считаю, что «Зенит» — команда, против которой невозможно играть.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев. «Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
У армейцев появился лучший молодой игрок Азии, а Станкович превратил красно-белых в середняка РПЛ. Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Мужа Седоковой могут отстранить от сборной Латвии из-за выступления в России: подробности скандала
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Дивеев: «Самые важные игры против «Спартака». Футбол уходит на второй план, все любят, когда ноги летят»
Гаврилов: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА — это будет важно для будущего Станковича»
«Футбол в играх со «Спартаком» уходит на второй план. Всем же нравится, когда ноги летят». Интервью Дивеева
Ринат Билялетдинов: «Сотрудничество «Локомотива» и «Арсенала» из Дзержинска можно назвать полезным»
Квеквескири: «У ЦСКА больше выделил бы не Пьянича, а Облякова, Файзуллаева и Мусаева»
Ротенберг рассказал, что из-за своего графика не может ходить на домашние матчи «Зенита»
Сегодня
Вчера
Неделя