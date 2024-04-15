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Сегодня, 18:30

Защитник ЦСКА Келлвен: «Если мы будем завоевывать титулы, я пополню список бразильских легенд»

Зарина Халимхонова
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Защитник ЦСКА Келлвен в комментарии для «СЭ» выразил желание стать бразильской легендой чемпионата России.

«Знаю, что в РПЛ было много бразильских легенд. Мне знакомы фамилии Халка и Карвалью. Понятно, что когда мы уезжаем из Бразилии в большой клуб, то только с желанием оставить большой след. Конечно, хотел бы пополнить этот список. Считаю, я на правильном пути и с каждым днем все лучше адаптируюсь. Если мы будем завоевывать титулы, конечно, я пополню список бразильских легенд в премьер-лиге», — сказал Келлвен «СЭ».

Келлвен выступает за ЦСКА с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел 23 матчей, забил гол и сделал шесть результативных передач.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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