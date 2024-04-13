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Сегодня, 22:21

Келлвен: «ЦСКА борется за самые высокие места»

Зарина Халимхонова
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Защитник ЦСКА Келлвен прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом» (3:3) в рамках 24-го тура РПЛ.

«Мы играли против сильного соперника, взяли одно очко. И будем биться дальше. Мы боремся за самые высокие места. Второй гол пропустили после углового, ошиблись в передаче. Против больших команд нельзя терять концентрацию. Нужно исправляться!» — сказал Келлвен.

Также защитник армейцев высказался об игре одноклубника Тамерлана Мусаева.

«Тамерлан — отличный игрок. Он делает свою работу и помогает ЦСКА идти вперед. Конкуренция на позиции? Играем я, Милан, Агапов. У всех наших игроков есть все качества играть в составе. Остальное — критерии тренера», — добавил Келлвен.

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ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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