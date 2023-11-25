Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:46

Защитник ЦСКА Келлвен: «Впервые в жизни увидел снег»

Келлвен признался, что впервые увидел снег в России
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Келлвен после матча 16-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3) рассказал, что впервые увидел снег в России.

«Первый раз играю при такой погоде. В Бразилии даже близкого такого нет. Может быть, было семь-восемь градусов тепла. Таких холодов не встречал. Надеюсь, как можно быстрее адаптироваться. Я впервые в жизни увидел снег. Партнеры мне помогают. Говорят, чтобы я тепло одевался. Я первый раз увидел снег в России», — сказал Келлвен.

«Динамо» одержало вторую победу над ЦСКА в этом сезоне РПЛ. В 5-м туре чемпионата бело-голубые победили армейцев со счетом 2:1.

«Динамо» набрало 28 очков и вышло на третьем место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 5-ю строчку.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
Обсудить
Читайте также
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: Стыки Евро 2024: плей-офф Лиги наций — жеребьевка и пары соперников
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья Казарцев ошибся, но ему помог ВАР
Россия попала в топ-5 самых дорогих сборных, пропускающих Евро-2024
Жеребьевка стыковых матчей Евро-2024: Уэльс сыграет с Финляндией, Израиль — с Исландией, Украина — с Боснией
Стыковые матчи Евро 2024: прямая трансляция жеребьевки плей-офф Лиги наций
Салуквадзе: «Грузия может попасть на Евро-2024, Люксембург надо побеждать 100 процентов»
Итоги отбора Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Файзуллаев — о своей результативности: «Хочу, чтобы команда побеждала»

Мостовой — о поле в Калининграде: «Мяч просто не разглядеть!»