Круговой: «Удивило, что Станковича уволили после двух побед подряд»

Сегодня, 06:47
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что его удивило увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
«Когда у команды не самые лучшие результаты, смена тренера — нормальное явление. Такое происходит не в первый и не в последний раз. Но то, что Станковича уволили после двух побед подряд, меня удивило», — цитируют 27-летнего футболиста «Известия».
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.
«Спартак» и ЦСКА сыграют в матче 16-го тура РПЛ 22 ноября.
napadenie
У игроков могут быть свои понимания, тем более по кадровым решениям в руководстве… другими клубами? немая сцена!
17.11.2025
наталья антропова
Память как у рыбки гуппи:- Дурачок! Тебе скоро тридцатник. Сколько тренеров при тебе увольняли? Николича ушли тоже после побед. О своём клубике думай, звязда ля:star_struck:
17.11.2025
Slim Tallers
Во-первых,решение об увольнении было принято ранее. Во-вторых,в чемпионате была одна победа над Оренбургом,но игра была кошмарного уровня,не достойная уровня Спартака. Победа в Кубке при нынешней системе проведения вообще ничего не значит. Да и игроки уже знали об отставке Станковича и очень этому обрадовались. Отсюда на эмоциях и победа.
17.11.2025