Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Защитник ЦСКА Лукин: «Думбия сохранил шикарную форму — техника никуда не пропала»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин отреагировал на разгромное поражение от «Динамо» (0:5) в первом матче за Братский кубок. За армейцев 10 минут на поле провел ивуарийский нападающий Сейду Думбия.

«Братский кубок — отличный шанс для молодых футболистов играть с такими легендами. Это поможет почувствовать их уровень, чтобы работать еще больше и стараться приблизиться к ним. Думбия сохранил шикарная форму. Техника никуда не пропала!» — цитирует Лукина Sport24.

Ответный матч за Братский кубок между ЦСКА и «Динамо» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 9 июля. Начало — в 16.30 мск.

35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-08-zashchitnik-tsska-lukin-dumbiya-sokhranil-shikarnuyu-formu-tekhnika-nikuda-ne-propala
Сейду Думбия
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медина, Дзюба, Фернандес и еще 9 самых скандальных трансферов в России
Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА
Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер
Литва закрыла пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карраскаль заявил, что ничего не знает о возможном переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»

Семин — о Медине и Фернандесе: «Все работают за деньги»