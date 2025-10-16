Защитник ЦСКА Лукин: «Мы долго шли к первому месту в турнирной таблице РПЛ. Это только промежуточный исход»

16 октября, 13:09
Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал об атмосфере в команде перед матчем 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».
— Мы в прекрасном состоянии. Соскучились друг по другу. Мы долго шли к первому месту в турнирной таблице РПЛ. Это только промежуточный исход. У нас впереди еще много работы. Нам нужно сохранить данное место до конца чемпионата.
— Ты понимаешь, почему люди с армейским прошлым переходят в «Спартак»? Перешли в «Спартак» Мовсесьян и Некрасов.
— Не мое дело оценивать действия других людей. Мне нужно отвечать за свои поступки. Мы не знаем всех причин. Я готовлюсь к матчу с «Локомотивом».
«Локомотив» примет ЦСКА 18 октября. Армейцы находятся на первом месте в таблице РПЛ, набрав в 11 матчах 24 очка. Железнодорожники отстают от них на очко и находятся на втором месте.
ANTI BOMG
Пора чемпионат закрывать - конь уже устал идти к первому месту!:rofl::joy::sweat_smile:
16.10.2025
zg
ФуФуФу за такие вопросы о "предстоящем" матче!
16.10.2025
vvi432
Хороший ответ на провокационный вопрос желтого корреспондента.
16.10.2025