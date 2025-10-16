Защитник ЦСКА Лукин: «Мы долго шли к первому месту в турнирной таблице РПЛ. Это только промежуточный исход»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал об атмосфере в команде перед матчем 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

— Мы в прекрасном состоянии. Соскучились друг по другу. Мы долго шли к первому месту в турнирной таблице РПЛ. Это только промежуточный исход. У нас впереди еще много работы. Нам нужно сохранить данное место до конца чемпионата.

— Ты понимаешь, почему люди с армейским прошлым переходят в «Спартак»? Перешли в «Спартак» Мовсесьян и Некрасов.

— Не мое дело оценивать действия других людей. Мне нужно отвечать за свои поступки. Мы не знаем всех причин. Я готовлюсь к матчу с «Локомотивом».

«Локомотив» примет ЦСКА 18 октября. Армейцы находятся на первом месте в таблице РПЛ, набрав в 11 матчах 24 очка. Железнодорожники отстают от них на очко и находятся на втором месте.