Защитник ЦСКА Лукин получил сотрясение мозга в матче со «Спартаком»

Сегодня, 14:25
Защитник ЦСКА Матвей Лукин получил сотрясение мозга в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1), сообщает пресс-служба армейцев.
В ближайшие два дня футболист пройдет курс терапии.
21-летний россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
В сезоне-2025/26 Лукин принял участие в 17 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Dominga
Может, ему Джику взглядом сотряс мозг, пока стоял с руками за спиной? Ну а если без шуток, то конечно скорейшего выздоровления!
23.11.2025
NapoliFC
Недаром он же после удара в плечо за голову хватался и катался как убитый, пока не понял что судья не оценил.
23.11.2025
alekdixon
В плечо ударили ,значит там мозги раз их стясли.
23.11.2025
vvi432
Здоровья Матвею
23.11.2025