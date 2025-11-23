Видео
Сегодня, 14:25

Защитник ЦСКА Лукин получил сотрясение мозга в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин получил сотрясение мозга в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1), сообщает пресс-служба армейцев.

В ближайшие два дня футболист пройдет курс терапии.

21-летний россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

В сезоне-2025/26 Лукин принял участие в 17 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл ЦСКА в&nbsp;матче 16-го тура РПЛ.«Спартак» заслужил победу, а Романов передал игрокам спокойствие и выдержку. Рабинер — о дерби
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

4

  • Dominga

    Может, ему Джику взглядом сотряс мозг, пока стоял с руками за спиной? Ну а если без шуток, то конечно скорейшего выздоровления!

    23.11.2025

  • NapoliFC

    Недаром он же после удара в плечо за голову хватался и катался как убитый, пока не понял что судья не оценил.

    23.11.2025

  • alekdixon

    В плечо ударили ,значит там мозги раз их стясли.

    23.11.2025

  • vvi432

    Здоровья Матвею

    23.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Матвей Лукин
    «Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
