Защитник ЦСКА Лукин получил сотрясение мозга в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин получил сотрясение мозга в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1), сообщает пресс-служба армейцев. В ближайшие два дня футболист пройдет курс терапии. 21-летний россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. В сезоне-2025/26 Лукин принял участие в 17 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. «Спартак» заслужил победу, а Романов передал игрокам спокойствие и выдержку. Рабинер — о дерби Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Dominga Может, ему Джику взглядом сотряс мозг, пока стоял с руками за спиной? Ну а если без шуток, то конечно скорейшего выздоровления! 23.11.2025

NapoliFC Недаром он же после удара в плечо за голову хватался и катался как убитый, пока не понял что судья не оценил. 23.11.2025

alekdixon В плечо ударили ,значит там мозги раз их стясли. 23.11.2025