Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:35

Защитник ЦСКА Лукин признался, что испытывает смешанные эмоции от матча с «Рубином»

Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своих эмоциях от матча с «Рубином» в 17-м туре РПЛ.

Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 2:2. Лукин оформил дубль в этом матче.

«Смешанные эмоции от матча с «Рубином». С одной стороны, очень рад забить первые голы за свой родной клуб, в котором я с пяти лет. С другой стороны, обидно, что мы не выиграли этот матч, хотя играли достаточно неплохо», — сказал защитник.

ЦСКА набрал 28 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Абустин)

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
ВС РФ нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Масалитин — о Николиче: «С такой игрой и результатами до отставки не далеко будет»
РПЛ, расписание и результаты 17-го тура: «Зенит» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Спартак» и другие
«Ростов» — «Пари НН»: видео голов матча 17-го тура РПЛ
«Ростов» разгромил «Пари НН», гости играли вдесятером с 49-й минуты
«Ростов» — «Пари НН»: Комличенко реализовал пенальти
Рахимов — о судействе: «Были моменты, которые с бровки не нравились»
Сегодня
Вчера
Неделя