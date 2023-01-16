Защитник ЦСКА Лукин рассказал, как снимался в рекламе и кино

Сегодня, 17:13
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как снимался в рекламе и кино.
«В детстве у меня был небольшой опыт съемок в кино и рекламе. Даже успел сняться в главной роли в рекламе Nike перед ЧМ-2018! Меня приглашали к участию в различных проектах — эпизодические роли в фильмах и сериалах. Соглашался, если находилось время. Это пошло на пользу: я стал раскрепощеннее.
Он назвал топ-сериалы, которые ему нравятся «Контакт», «Полицейский с Рублевки», «Бумажный дом», «Острые козырьки», — заявил Лукин для Sport24.
18-летний защитник в этом сезоне РПЛ провел 1 матч за команду, не отметившись результативными действиями. В составе армейцев футболист играет с лета 2021 года.