16 октября, 10:36
Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с кем и против кого из игроков хотел бы сыграть в своей карьере.
«Очень хотел бы поиграть против Холанна. Это нападающий без слабых сторон. Он бежит, отдает, бьет. У него очень высокая квалификация. А из защитников хотел бы сыграть с ван Дейком. Интересно посмотреть, как он выбирает позицию и действует в обороне», — сказал Лукин «СЭ».
В текущем сезоне на счету Лукина 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах.
Natalya Antropova
Ты же вроде не самый глупый из "армейцев" - Кому нужна за последние 3 года сборная, да ещё и в товарняках ?! Интерес зрительской аудитории к ней упал в РАЗЫ (3,7 -4,2) !!! Иностранцы выглядят гораздоо качественнее. Мне, например, ваш распиаренный ЦСКА с Глебовыми-Кисляками и тд вообще неинтересен. Из 11 туров посмотрела не более 7и таймов "легендарных лейтенантов"
16.10.2025
Степочкин
Да-да, знаем... все российские академики только у Галицкого в Краснодаре. Только ни одного в сборной нет, кроме вратаря. И в команде каждый тур по 8-9 иностранцев играет.
16.10.2025
SportVIPs14
_Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru
16.10.2025
Natalya Antropova
Ещё один красно-синий ПэТэУшничек ((:innocent:
16.10.2025