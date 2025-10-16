Видео
16 октября, 10:36

Лукин: «Больше всего хотел бы сыграть против Холанна, а в защите — с ван Дейком»

Александр Абустин
корреспондент

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с кем и против кого из игроков хотел бы сыграть в своей карьере.

«Очень хотел бы поиграть против Холанна. Это нападающий без слабых сторон. Он бежит, отдает, бьет. У него очень высокая квалификация. А из защитников хотел бы сыграть с ван Дейком. Интересно посмотреть, как он выбирает позицию и действует в обороне», — сказал Лукин «СЭ».

В текущем сезоне на счету Лукина 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

4

  • Natalya Antropova

    Ты же вроде не самый глупый из "армейцев" - Кому нужна за последние 3 года сборная, да ещё и в товарняках ?! Интерес зрительской аудитории к ней упал в РАЗЫ (3,7 -4,2) !!! Иностранцы выглядят гораздоо качественнее. Мне, например, ваш распиаренный ЦСКА с Глебовыми-Кисляками и тд вообще неинтересен. Из 11 туров посмотрела не более 7и таймов "легендарных лейтенантов"

    16.10.2025

  • Степочкин

    Да-да, знаем... все российские академики только у Галицкого в Краснодаре. Только ни одного в сборной нет, кроме вратаря. И в команде каждый тур по 8-9 иностранцев играет.

    16.10.2025

  • SportVIPs14

    16.10.2025

  • Natalya Antropova

    Ещё один красно-синий ПэТэУшничек ((:innocent:

    16.10.2025

