Лукин: «Больше всего хотел бы сыграть против Холанна, а в защите — с ван Дейком»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с кем и против кого из игроков хотел бы сыграть в своей карьере.

«Очень хотел бы поиграть против Холанна. Это нападающий без слабых сторон. Он бежит, отдает, бьет. У него очень высокая квалификация. А из защитников хотел бы сыграть с ван Дейком. Интересно посмотреть, как он выбирает позицию и действует в обороне», — сказал Лукин «СЭ».

В текущем сезоне на счету Лукина 13 матчей за ЦСКА во всех турнирах.