Защитник ЦСКА Лукин рассказал об интересе со стороны «Ахмата»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость об интересе со стороны «Ахмата».

— Насколько правдива информация, что вами интересовался «Ахмат»?

— Это вопросы скорее к руководству. Я — игрок ЦСКА.

— Вам говорил агент о том, что «Ахмат» проявляет заинтересованность?

— Ну, что-то было, но я здесь и жду своего шанса.

— Что пошло нет так? Почему вы не оказались в «Ахмате»?

— Заинтересованность клуба была, но вроде как ЦСКА не отпустил, точно не могу сказать.

Лукин — воспитанник ЦСКА, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 18-летний россиянин принял участие в 1 матче основной команды армейцев против «Торпедо» (2:0) в Кубке России, на его счету голевая передача.