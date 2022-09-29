Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 10:25

Защитник ЦСКА Лукин рассказал об интересе со стороны «Ахмата»

Дмитрий Барулев

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость об интересе со стороны «Ахмата».

— Насколько правдива информация, что вами интересовался «Ахмат»?

— Это вопросы скорее к руководству. Я — игрок ЦСКА.

— Вам говорил агент о том, что «Ахмат» проявляет заинтересованность?

— Ну, что-то было, но я здесь и жду своего шанса.

— Что пошло нет так? Почему вы не оказались в «Ахмате»?

— Заинтересованность клуба была, но вроде как ЦСКА не отпустил, точно не могу сказать.

Лукин — воспитанник ЦСКА, его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 18-летний россиянин принял участие в 1 матче основной команды армейцев против «Торпедо» (2:0) в Кубке России, на его счету голевая передача.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Денисов оценил старт «Спартака» в этом сезоне

Форвард «Локомотива» Игнатьев — о мобилизации: «Мне это не мешает концентрироваться на футболе»