Защитник ЦСКА Лукин тремя словами описал работу под руководством Федотова

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, какого ему работать под руководством Владимира Федотова.

«Дисциплина, характер, максимализм. Отличный, требовательный тренер, не прощает расслабленности. Понравились его слова: «У нас каждый обороняется и каждый атакует». Мы должны быть единым целым, чтобы побеждать в каждом матче», — заявил Лукин Sport24.

На данный момент ЦСКА находится на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.