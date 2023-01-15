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15 января, 22:41

Защитник ЦСКА Лукин тремя словами описал работу под руководством Федотова

Виктория Кравченко
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, какого ему работать под руководством Владимира Федотова.

«Дисциплина, характер, максимализм. Отличный, требовательный тренер, не прощает расслабленности. Понравились его слова: «У нас каждый обороняется и каждый атакует». Мы должны быть единым целым, чтобы побеждать в каждом матче», — заявил Лукин Sport24.

На данный момент ЦСКА находится на зимних тренировочных сборах в Абу-Даби.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-zashchitnik-tsska-lukin-opisal-rabotu-s-fedotovym-tremya-slovami

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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