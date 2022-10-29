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29 октября, 22:36

Лукин: «Для меня «Локомотив» всегда топ команда»

Лукин рассказал, что считает «Локомотив» топ командой
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением по итогу матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

— Для меня «Локомотив» всегда топ команда. У них собраны очень сильные игроки. Сегодня получилось выиграть, и я рад! Где-то им также не везло, как и нам, но у них сильные игроки.

— У ЦСКА все хорошо, но была неудачная серия без побед. Что происходило?

— Не знаю. Где-то просто не везло, но эти матчи уже а прошлом. Сегодня мы выиграли и надеюсь, что у нас начнется победная серия. Что изменилось? Ничего не изменилось. Мы также работаем, тренируемся и выкладываемся на 100 процентов.

Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.

ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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