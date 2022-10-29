Лукин: «Для меня «Локомотив» всегда топ команда»

29 октября, 22:36
Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением по итогу матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.
— Для меня «Локомотив» всегда топ команда. У них собраны очень сильные игроки. Сегодня получилось выиграть, и я рад! Где-то им также не везло, как и нам, но у них сильные игроки.
— У ЦСКА все хорошо, но была неудачная серия без побед. Что происходило?
— Не знаю. Где-то просто не везло, но эти матчи уже а прошлом. Сегодня мы выиграли и надеюсь, что у нас начнется победная серия. Что изменилось? Ничего не изменилось. Мы также работаем, тренируемся и выкладываемся на 100 процентов.
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
ЦСКА набрал 29 очков и догнал «Ростов» и «Спартак», у которого остался матч в запасе.
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