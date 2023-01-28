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Защитник ЦСКА Гайич: «Уже пять-шесть лет подряд я постоянно отмечаю день рождения в отелях Анталии»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своем дне рождении на сборах команды.

— Тебе уже привычно проводить этот день на сборах?

— Да, это обычная ситуация для меня. Уже пять-шесть лет подряд я постоянно отмечаю день рождения в отелях Анталии! — приводит пресс-служба клуба слова Гайича.

— Кто первый успел поздравить тебя с днем рождения?

— Первыми поздравили жена и ребенок (улыбается).

— Был ли какой-то запоминающийся день рождения за прошедшие годы?

— Как я уже сказал, обычно я встречаю день рождения в таком же режиме, в разгар тренировок и сборов, так что чего-то запоминающегося давно не было.

— Сейчас ты на восстановлении. Доктор Эдуард Безуглов перед игрой с «Партизаном» сказал, что тебе понадобится еще 5-7 дней. Как ты себя чувствуешь?

— Все проходит по плану. Думаю, нужна еще пара дней, и я вернусь на футбольное поле. Сейчас с моим здоровьем все в порядке.

28 января Гайичу исполнилось 27 лет. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей за ЦСКА и отметился двумя результативными передачами. Перед началом товарищеского матча с «Оренбургом» защитник получил повреждение.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/milan-gajic-uzhe-pyatshest-let-otmechayu-den-rozhdeniya-v-antalii/
Милан Гайич
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