Защитник ЦСКА Гайич: «Уже пять-шесть лет подряд я постоянно отмечаю день рождения в отелях Анталии»

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Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своем дне рождении на сборах команды.
— Тебе уже привычно проводить этот день на сборах?
— Да, это обычная ситуация для меня. Уже пять-шесть лет подряд я постоянно отмечаю день рождения в отелях Анталии! — приводит пресс-служба клуба слова Гайича.
— Кто первый успел поздравить тебя с днем рождения?
— Первыми поздравили жена и ребенок (улыбается).
— Был ли какой-то запоминающийся день рождения за прошедшие годы?
— Как я уже сказал, обычно я встречаю день рождения в таком же режиме, в разгар тренировок и сборов, так что чего-то запоминающегося давно не было.
— Сейчас ты на восстановлении. Доктор Эдуард Безуглов перед игрой с «Партизаном» сказал, что тебе понадобится еще 5-7 дней. Как ты себя чувствуешь?
— Все проходит по плану. Думаю, нужна еще пара дней, и я вернусь на футбольное поле. Сейчас с моим здоровьем все в порядке.
28 января Гайичу исполнилось 27 лет. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей за ЦСКА и отметился двумя результативными передачами. Перед началом товарищеского матча с «Оренбургом» защитник получил повреждение.