Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Арена Химки».

«Хочу поздравить всех ребят с победой. Мы очень хорошо начали. Развивали свои атаки, забили два мяча. В целом хорошо выглядели, нити игры держали в своих руках. Во втором тайме соперники смогли забить мяч, после этого понеслись вперед. Но наша команда хорошо организованно оборонялась и общими усилиями мы смогли сохранить победный счет. Поздравляю всех с такой тяжелой, но очень важной победой», — сказал Мойзес в интервью пресс-службе московского клуба.

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 10 матчах за армейцев во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 11 туров РПЛ ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. «Химки» с восемью баллами располагаются на 13-й позиции.