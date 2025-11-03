Защитник ЦСКА Мойзес пропустит около 2 недель из-за травмы

3 ноября, 18:37
В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья защитника Мойзеса и нападающего Алеррандро после матча против «Пари НН» (2:0) в 14-м туре РПЛ.
У Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около двух недель. Защитник должен был выйти в стартовом составе в матче с «Пари НН», но получил травму прямо перед игрой.
Алеррандро заменили в первом тайме встречи из-за повреждения, но оно не помешает ему принять участие в матче против махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России.
Stilet525
Мойзеса не хватает команде. Он - и мотор, и дух команды!
04.11.2025
URMA
Согласен!.
04.11.2025
Saiga-спринтер
Вовремя будет перерыв в календаре игр. Будет время восстановиться. Без Мойзеса в обороне ЦСКА позиционный бардак от Дивея и Лукина.
03.11.2025
