3 ноября, 18:37

Защитник ЦСКА Мойзес пропустит около 2 недель из-за травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент

В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья защитника Мойзеса и нападающего Алеррандро после матча против «Пари НН» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

У Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около двух недель. Защитник должен был выйти в стартовом составе в матче с «Пари НН», но получил травму прямо перед игрой.

Алеррандро заменили в первом тайме встречи из-за повреждения, но оно не помешает ему принять участие в матче против махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России.

Источник: ФК ЦСКА
5

  • Stilet525

    Мойзеса не хватает команде. Он - и мотор, и дух команды!

    04.11.2025

  • URMA

    Согласен!.

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Вовремя будет перерыв в календаре игр. Будет время восстановиться. Без Мойзеса в обороне ЦСКА позиционный бардак от Дивея и Лукина.

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Кубок России
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Алеррандро
    Мойзес Барбоза
