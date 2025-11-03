Защитник ЦСКА Мойзес пропустит около 2 недель из-за травмы

В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья защитника Мойзеса и нападающего Алеррандро после матча против «Пари НН» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

У Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около двух недель. Защитник должен был выйти в стартовом составе в матче с «Пари НН», но получил травму прямо перед игрой.

Алеррандро заменили в первом тайме встречи из-за повреждения, но оно не помешает ему принять участие в матче против махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России.