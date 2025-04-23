Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Мойзес: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со «Спартаком»

Александр Абустин
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Мойзес оценил важность матча со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России. Игра состоится в субботу, 26 апреля.

— Насколько важен матч со «Спартаком»?

— Конечно, это дерби, совершенно отдельно взятый матч. Понятно, что обе команды воспринимают этот матч как суперважный, как суперфинал. Подойдем во всеоружии к этой игре. В субботу нам предстоит суперклассико, мы приложим все силы для победы, настроены исключительно на положительный результат.

— Стоит ли быть поспокойнее в этот раз?

— Понятно, что прошлые игры были эмоциональны. Но это в прошлом. Действительно, некоторые эмоции зашкаливают. Но мы должны контролировать эмоции. Потому что болельщики хотят видеть красивый футбольный спектакль, когда приходят на стадион.

ЦСКА с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 50 баллами располагается на строчку выше.

2
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
Читайте также
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Путин указал на колоссальные возможности применения ИИ в военном деле
Песков назвал цель встречи посланцев США и Украины в Лондоне
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Смородская о ситуации в «Химках»: «У них не первый год буза, было ясно, что дойдет до крайности»
Гладышев — лучший в «Динамо» в сезоне и в РПЛ весной. И один из главных объектов критики
Тренер ЦСКА Николич: «Важно быть выше любой команды, в том числе и «Спартака»
«Спартак» еще в борьбе за золото. Но ему надо решить одну проблему
Николич — о словах Аршавина про тактику ЦСКА под Пьянича: «Я себе не позволяю комментировать то, что не знаю»
Луcиано идет на рекорд Тихонова и Вагнера Лав
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя