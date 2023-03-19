Мойзес о победе над «Зенитом»: «Все очень хорошо потрудились»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о победе над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

— Почти пять лет не могли выиграть у этой команды. Все очень хорошо потрудились. Хотелось бы поздравить наших болельщиков, которые вчера пришли к нам на тренировку, — сказал Мойзес.

— Как относились к серии без побед с «Зенитом»?

— Играть такие матчи необходимо с первой до последней минуты на максимальной концентрации. Надо создавать свои эпизоды и не транжирить. Мы создали эпизоды.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.