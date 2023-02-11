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Егор Носков: «Буду доказывать, что ЦСКА не зря предложил мне контракт»

Мария Гусева
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Защитник ЦСКА Егор Носков прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Я долго шел к контракту, мечтал о нем. Но теперь это свершилось, и я ставлю перед собой новые задачи, надо развиваться дальше. Это будет лишь стимулом двигаться вперед, добиваться результатов, конкурировать за место в составе и доказывать, что клуб не зря предложил мне этот контракт. В детстве после просмотра матчей любил с мячом выйти на поле, побить по воротам во дворе, мечтая о том, что смогу это делать в футболке ЦСКА. Сейчас у меня такая возможность появляется в жизни. Для меня это очень много значит», — цитирует пресс-служба ЦСКА Носкова.

Ранее защитник выступал в структуре армейцев в Молодежной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге. 19-летний Носков — чемпион М-Лиги в сезоне-2021/22.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/egor-noskov-dlya-menya-kontrakt-s-pfk-cska-ochen-mnogo-znachit/
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