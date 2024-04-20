Роша извинился перед болельщиками ЦСКА за удаление в матче с «Ахматом»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое удаление в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Бразильский футболист был удален с поля на 19-й минуте встречи за фол против полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.

«Я приношу извинения болельщикам. Был игровой эпизод, наступил игроку Ахмата на ногу. Согласен ли с удалением? На усмотрении судьи. Я старался сыграть в мяч, а не в ногу. Прошу прощения у игрока «Ахмата». Возможно, если бы арбитр по-другому оценил эпизод... У меня не было злого умысла. Желаю игрокам нашей команды удачи в ближайшем матче«, — сказал Роша.

В сезоне-2023/24 Роша принял участие в 30 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Бразилец из-за дисквалификации пропустит перенесенную игру 21-го тура РПЛ со «Спартаком», которая состоится 25 апреля.