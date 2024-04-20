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Сегодня, 22:04

Роша извинился перед болельщиками ЦСКА за удаление в матче с «Ахматом»

Константин Белов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свое удаление в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Бразильский футболист был удален с поля на 19-й минуте встречи за фол против полузащитника грозненцев Лечи Садулаева.

«Я приношу извинения болельщикам. Был игровой эпизод, наступил игроку Ахмата на ногу. Согласен ли с удалением? На усмотрении судьи. Я старался сыграть в мяч, а не в ногу. Прошу прощения у игрока «Ахмата». Возможно, если бы арбитр по-другому оценил эпизод... У меня не было злого умысла. Желаю игрокам нашей команды удачи в ближайшем матче«, — сказал Роша.

В сезоне-2023/24 Роша принял участие в 30 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Бразилец из-за дисквалификации пропустит перенесенную игру 21-го тура РПЛ со «Спартаком», которая состоится 25 апреля.

Защитник &laquo;Ахмата&raquo; Андрей Семенов и&nbsp;полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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