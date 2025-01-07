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Сегодня, 16:10

Защитник ЦСКА Роша отправится в Россию 8 января

Микеле Антонов
Корреспондент
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В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» про отпуск бразильца.

«Виллиан отправится в Россию завтра вечером, он рад вернуться к тренировкам. Последние несколько дней игрок работал в зале, чтобы показать себя с лучшей стороны. Виллиан очень мотивирован на 2025 год. Он хочет дальше помогать команде и сконцентрирован на том, чтобы побеждать с ЦСКА», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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