Защитник ЦСКА Роша отправится в Россию 8 января

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответили на вопрос «СЭ» про отпуск бразильца.

«Виллиан отправится в Россию завтра вечером, он рад вернуться к тренировкам. Последние несколько дней игрок работал в зале, чтобы показать себя с лучшей стороны. Виллиан очень мотивирован на 2025 год. Он хочет дальше помогать команде и сконцентрирован на том, чтобы побеждать с ЦСКА», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел за армейцев 19 матчей во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.