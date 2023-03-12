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Сегодня, 19:21

Защитник ЦСКА Роша: «Заболотный — замечательный игрок. Сегодня у него был шанс, и он им воспользовался»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура РПЛ.

— Игра выглядела слишком легко, действительно ли все было так просто?

— Мы прекрасно знали, что будет очень тяжелый матч, поэтому пытались воплотить наигранные комбинации на практике. Мы выполнили все, о чем нас просил главный тренер. И все его установки были воплощены в этом практическом исполнении. Поэтому нам удалось поразить ворота соперника и выиграть с таким крупным счетом.

— Насчет установки. В первом тайме почти все полевые показывали Акинфееву, чтобы он отдавал передачи верхом. Но он больше играл низом. Какую установку давал тренер?

— Необходимо было, чтобы мяч был под контролем. Необходимо было распаковывать защиту соперника, разыгрывать. И демонстрировать уверенность во всех эпизодах. Пытаться координировать движения для того, чтобы мяч оставался у нас, и мы доминировали.

— В этом матче забил Заболотный — впервые в РПЛ практически за полтора. Как-то поздравили его после матча?

— Антон — замечательный игрок, очень хорошо трудится. Работает на тренировках. Сегодня у него был шанс. И он им воспользовался. Он забил замечательный гол. Вся команда очень рада за него и все поздравляют его.

— Почему отмечали свой гол так, как будто забили победный мяч на 95-й минуте?

— Мы всегда отмечаем очень эмоционально. Мы все голы празднуем, и все ребята сплачиваются, обнимаются, чтобы предать друг другу уверенности и сил. Четвертый гол не был исключением. Я сам очень счастлив, что поразил ворота.

— В конце матча вы играли в три центральных защитника. Этот план был придуман во время матча, или вы его отрабатывали на тренировках?

— С учетом замены решили, что Саша Зделар останется играть по центру.

— Каково играть на неродной позиции?

— Я в распоряжении тренера, все абсолютно нормально. Когда приехал, играл справа. Потом по ситуации меня передвинули в центр. Поэтому я себя абсолютно комфортно чувствую на всех позициях.

ЦСКА прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и занимает пятое место в турнирной таблице с 32 очками. В следующем туре армейцы сыграют против «Зенита», матч состоится 19 марта.

Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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