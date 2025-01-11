Защитник ЦСКА Роша прибыл в Москву

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили «СЭ» о возвращении футболиста в Москву.

«Роша вернулся в Москву», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее Antenados no Futebol сообщал, что ЦСКА отклонил предложение «Интернасьонала» по защитнику. По информации источника, бразильский клуб предложил 2 миллиона долларов за трансфер 29-летнего игрока, но армейцы ответили отказом.

В нынешнем сезоне Роша сыграл 18 матчей и отдал 3 голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года.