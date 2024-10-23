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Сегодня, 17:23

Защитник ЦСКА Роша стал отцом

Алина Савинова
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У защитника ЦСКА Виллиана Роши и его супруги родилась дочь, сообщает пресс-служба армейцев.

«Счастья новоиспеченным родителям и здоровья малышке!» — говорится в сообщении московского клуба.

Во вторник, 22 октября, в агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника, рассказали «СЭ», что Роша улетел в Бразилию, согласовав свою поездку с ЦСКА. Он пропустил матч 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:0).

В этом сезоне 29-летний Роша провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша

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