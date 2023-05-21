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21 мая, 19:31

Роша — об удалении в матче со «Спартаком»: «Я ничего не сделал, ничего не сказал»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем удалении в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Я ни в коей мере не хотел показывать этот жест судье. Если отмотаем чуть назад, на протяжении какого-то времени этот игрок применял данный жест ко мне. Боковой судья это видел. Богом клянусь, всем светом, который меня сейчас освещает. Я ничего не сделал, ничего не сказал, — сказал Роша.

На 69-й минуте Александр Соболев после единоборстсва штрафной площади армейцев показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев удалил Соболева и Рошу. Позже на ТВ показали, что Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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