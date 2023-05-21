Роша — об удалении в матче со «Спартаком»: «Я ничего не сделал, ничего не сказал»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем удалении в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Я ни в коей мере не хотел показывать этот жест судье. Если отмотаем чуть назад, на протяжении какого-то времени этот игрок применял данный жест ко мне. Боковой судья это видел. Богом клянусь, всем светом, который меня сейчас освещает. Я ничего не сделал, ничего не сказал, — сказал Роша.

На 69-й минуте Александр Соболев после единоборстсва штрафной площади армейцев показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев удалил Соболева и Рошу. Позже на ТВ показали, что Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.