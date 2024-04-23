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Сегодня, 20:34

Роша считает, что уровень команд РПЛ подравнялся: «Чемпионат становится все сложнее и сложнее»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уровне РПЛ в текущем сезоне.

«Чемпионат становится все сложнее и сложнее. Команды в РПЛ подравнялись, уровень стал одинаковый. Если я не ошибаюсь, то мы впервые проиграли в этом году в матче против «Ахмата». Поэтому все не так плохо, если говорить о результатах команды в 2024 году», — сказал Роша «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 24 встречах.

25 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура. Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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